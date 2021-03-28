مصدر : المالكي يناقش مع ابو ريشة ملف الانتخابات واعادة تشكيل الصحوات

المستقلة /- قال مصدر سياسي مطلع ان رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي التقى رئيس مجلس صحوات العراق الشيخ احمد ابو ريشة وعضو مجلس النواب الدكتور قتيبة الجبوري  يوم الثلاثاء الماضي .

واكد المصدر السياسي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لمراسل “وكالة الصحافة المستقلة” امس السبت ، ان اجتماع  يوم الثلاثاء الماضي كان هدفه مناقشة قرار اعادة تشكيل قوات الصحوة في المحافظات الغربية والتحضير للانتخابات القادمة ومحاولة تنسيق المواقف من الان .

ويرى العديد من السياسيين في المناطق الغربية ان هنالك فرصة جيدة امام نوري المالكي من اجل اعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار الاخطاء التي رافقت عمل الحكومات السابقة .

 

 

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