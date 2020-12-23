مصدر: الكاظمي في زيارة غير معلن عنها لدولة الامارات

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المستقلة.. كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة غير معلنة الى دولة الامارات العربية.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) ان الكاظمي غادر اليوم الى دولة الامارات العربية في زيارة غير معلن عنها، دون ان يكشف المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على معلومات عن الموضوع من مصادر رسمية أخرى.

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بعدد من الزيارات الى دول الجوار الإقليمي للعراق شملت ايران ومصر والأردن وتركيا .

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