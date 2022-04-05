مصدر : الحلبوسي سيزور النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

المستقلة /- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن عزم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زيارة محافظة النجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة، مبينا ان الحلبوسي قد يبلغ الصدر بنيته الانسحاب من التحالف الثلاثي احتجاجا على الخلاف القائم مع النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الساعات المقبلة قد تشهد زيارة خاطفة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بسبب الخلاف بين التيار الصدري وتحالف السيادة”.
وأضاف، ان “الحلبوسي سيبلغ الصدر نية تحالف السيادة الانسحاب من التحالف الثلاثي وايجاد بديل في حال استمرار الخلاف على صلاحيات رئاسة البرلمان او اعادة الامور الى نصابها وعدم تفرد الزاملي بصلاحيات رئاسة البرلمان”.
وأوضح المصدر، ان “ما اعلن في وسائل الاعلام جزء قليل جدا من الازمة السياسية بين الحلبوسي والزاملي وقد ابلغ الحلبوسي اطرافا سياسية قريبة منه عزمه الاحتجاج وعدم الوقوع في فخ استحواذ التيار الصدري على منصب رئاسة الجمهورية”.
وتبادل الزاملي والحلبوسي كتبا رسمية نشرت في واسائل الاعلام منذا اول امس تتحدث عن صلاحيات كل طرف والتشكيك ببعض الصلاحيات بين الجانبين.

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