مصدر : اعادة فتح الجسر المعلق وسط بغداد امام المواطنين

المستقلة /- أعادت السلطات العراقية، يوم الاربعاء، فتح الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد امام المواطنين.

وأبلغ مصدر، أمني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن القوات الأمنية العراقية أعادت، صباح اليوم، فتح الجسر المعلق الرابط بين منطقة الكرادة والمنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة المركبات، مبينا أنها سمحت بمرور المواطنين دون “باجات” وهي هويات التعريف التي تسمح لهم بدخول المنطقة الخضراء.

وأمس الثلاثاء، اصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العامة للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي توجيها بفتح الجسر المعلق أمام حركة السير.

وكان الاطار التنسيقي قد وجه انصاره بالانسحاب من موقع اعتصامهم عند المعلق، بعد أن وجه زعيم التيار الصدري انصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم عند مبنى البرلمان.

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