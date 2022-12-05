مصدر : اخلاء سبيل بهاء عبد الحسين مدير شركة كي كارد

المستقلة / متابعة /- اكد مصدر مطلع ، ان القضاء العراقي اخلى سبيل بهاء عبد الحسين مدير شركة البطاقة الذكية كي كارد .

وقال المصدر الذي اشترط عندم ذكر اسمه ، ان القضاء العراقي اصدر قرار اخلاء سبيل بهاء عبد الحسين لعدم كفاية الادلة .

وكانت لجنة ما يسمى الفريق احمد ابو رغيف والتي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ، قد اعتقلت بهاء عبد الحسين مدير شركة كي كارد ، بناءا على وشاية من احد مدراء شركات البطاقات الالكترونية ، الامر الذي تم ايداعه التوقيف طيلة تلك المدة السابقة .

وتشهد الساحة العراقية منافسة شرسة بين اكثر من شركة تعمل في مجال اصدار البطاقات الالكترونية .