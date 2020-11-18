مصدر أمني : الصواريخ التي سقطت على بغداد لم تكن كاتيوشا

المستقلة /- قال مصدر أمني إن الصواريخ التي تساقطت على المنطقة الخضراء ومحيطها كانت من نوع ‘غراد21’، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الصواريخ لاستهداف المنطقة الخضراء.

وأكد المصدر للـ(المستقلة) أن ” 9 صواريخ “غراد 21” سقطت على الخضراء وفي محيطها، ما أدى لمصرع طفلة وإصابة 13 آخرين بجروح، بينهم اثنان من عناصر الأمن أحدهما عنصر حماية وزير الداخلية عثمان الغانمي، مضيفا أن المهاجمين كانو يستخدمون صواريخ من نوع كاتيوشا.

يذكر ان خلية الإعلام الأمني اصدرت بيان قالت فيه إن الهجوم خلف سقوط ضحية وهي طفلة فضلا عن إصابة 5 مدنيين آخرين بجروح. (النهاية)