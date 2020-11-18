مصدر أمني : الصواريخ التي سقطت على بغداد لم تكن كاتيوشا

المستقلة /- قال مصدر أمني إن الصواريخ التي تساقطت على المنطقة الخضراء ومحيطها كانت من نوع ‘غراد21’، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الصواريخ لاستهداف المنطقة الخضراء.

وأكد المصدر للـ(المستقلة)  أن ” 9 صواريخ “غراد 21” سقطت على الخضراء وفي محيطها، ما أدى لمصرع طفلة وإصابة 13 آخرين بجروح، بينهم اثنان من عناصر الأمن أحدهما عنصر حماية وزير الداخلية عثمان الغانمي، مضيفا أن المهاجمين كانو يستخدمون صواريخ من نوع كاتيوشا.

يذكر ان خلية الإعلام الأمني اصدرت بيان قالت فيه إن الهجوم خلف سقوط ضحية وهي طفلة فضلا عن إصابة 5 مدنيين آخرين بجروح. (النهاية)

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الاخبار

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شاهد : ظهور مفاجئ للراحلة رجاء الجداوي – صور

المستقلة /- ظهرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية؛ وقد وضع القائمون على المهرجان نصب تذكاري ليمثل حضوراً فخرياً للفنانة الراحلة. وأهدى المهرجان هذه الدورة إلى روح الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي الذي توفيت إثر إصابتها بفايروس كورونا. وأُقيم  المهرجان في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 الدورة الحادية عشر بمصر، […]
اخبار العراق

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تنشر المستقلة جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي "كافة فروعه" للدور الثاني التكميلي
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اخبار العراق

مصدر لـ المستقلة : أحزاب ومليشيات تمنع وصول موارد المنافذ الى الحكومة

المستقلة /- سرى جياد/ المنافذ الحدودية من أهم الموارد التي تدر الأموال الوفيرة والتي من شأنها أن تنتشل البلاد من معضلة انخفاض الاقتصاد الراهنة كونها لها الكثير من الفوائد التي لم يسيطر عليها إلى الآن. ندى شاكر جودت عضو لجنة الاقتصاد النيابية قالت للمستقلة وجود احزاب وميليشيات وشخصيات تهيمن على المنافذ يمنع وصول الواردات إلى […]
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الجالية العراقية تتصدر قائمة الأكثر شراء للعقارات في تركيا

المستقلة /- كشفت هيئة الإحصاء التركية عن تصدر العراقيين قائمة راعيا الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول الماضي. وقالت الهيئة في تقرير لها إن تركيا باعت في شهر تشرين الاول الماضي 5 آلاف و258 منزلا للاجانب بزيادة بلغت 23.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبينت ان اسطنبول هي المقاطعة الأولى […]
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النجف تستعد لبناء 140 مدرسة ضمن تخصيصات القرض الصيني

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محافظة بغداد : تنصيب 2500 كاميرا حديثة لمراقبة مناطق العاصمة

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فيديو.. “موقف مفاجئ” يجبر بسمة وهبة على مغادرة حفل مهرجان الفضائيات العربية

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة ، لموقف مفاجئ على هامش حضورها فعاليات مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ11 ، أجبرها على مغادرة الحفل وعدم تسلم جائزتها. حيث نشرت بسمة وهبة ، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهى تستعرض فستانها الأبيض ، وحذاءها بعد انسكاب عصير مانجو على […]
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كوفيد 25 .. يوسف الشريف يكشف عن مسلسله في رمضان 2021

المستقلة /- كشف الممثل المصري يوسف الشريف، عن اسم مسلسله الجديد، الذي من المتوقع إطلاقه رسميًا في شهر رمضان المقبل 2021. وأعلن الشريف عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” في تصميم إعلاني عن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “كوفيد 25″، مشيرًا إلى أنه سيطلق في شهر رمضان المقبل 2021. وأشار يوسف الشريف إلى أن مسلسل “كوفيد […]
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