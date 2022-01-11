مصادر : وفد من الاتحاد الكردستاني للدفاع عن ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

المستقلة /-أفادت مصادر سياسية مطلعة , بأن وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافيل طالباني سيتوجه الى بغداد.

قال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء؛ ان الوفد سيخوض نقاشات مع الأطراف الشيعية والسنية حول مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح.

وكانت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير أكدت يوم امس الإثنين اختيار برهم صالح كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل الحزب.

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