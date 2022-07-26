مصادر رياضية : حظوظ راضي شنيشل تصاعدت لتدريب المنتخب الوطني

المستقلة/- كشفت مصادر خاصة لموقع “winwin” القطرية و تابعته المستقلة،أن ملف تسمية المدرب الجديد لمنتخب العراق عرف تطورات جديدة، وذلك قبل ساعات من الاجتماع المرتقب للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقالت المصادر إن حظوظ المدرب راضي شنيشل تصاعدت في الساعات القليلة الماضية، حيث يفضّله رئيس الاتحاد العراقي، عدنان درجال، على المرشحين الآخرين حكيم شاكر وباسم قاسم.

وأضافت المصادر نفسها أن النائب الثاني لرئيس الاتحاد ومشرف المنتخب العراقي، يونس محمود، يضع حكيم شاكر الخيار الأول، ومن بعده باسم قاسم، فيما يدفع بقوة في إسناد مهمة تدريب المنتخب الأولمبي تحت سن 23 عاماً، لراضي شنيشل خلفاً للتشيكي ميروسلاف سوكوب.

وأوضحت المصادر أن المكتب التنفيذي سيلجأ إلى خيار التصويت، لصعوبة إيجاد التوافق على هوية المدرب المحلي الذي سيتولى قيادة منتخب “أسود الرافدين”، خلفاً للوطني عبد الغني شهد، مشيرةً إلى أن التنافس سيكون بين شنيشل وقاسم، فيما تبدو حظوظ شاكر ضعيفة.

ولم يستبعد الناطق باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، العودة مرة أخرى لخيار المدرب الأجنبي، في حال وافق رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، على تأمين المبالغ المالية اللازمة للتعاقد، وذلك في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء 26 يوليو/تموز الجاري.