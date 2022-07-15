مصادر رسمية تؤكد وفاة الفنانة العراقية “ساجدة عبيد”

المستقلة /- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اخبارا تفيد بوفاة الفنانة العراقية ​ساجدة عبيد​ عن عمر يناهز الـ 64 عاما، وتم اعلان الخبر رسمياً، حيث أكدت المصادر انها أسلمت الروح بعد صراع مع المرض، وتوفيت على إثره في المستشفى.

وشكل هذا الخبر صدمة لدى الجمهور الذي عبر عن حزنه برحيل الفنانة، وانهالت التعليقات والتغريدات التي تساءلت حول حقيقة وفاتها، متمنين ان تكون مجرد شائعات.

لكن أكد حساب يعنى بأخبار الفن، ان الفنانة العراقية ساجدة عبيد ما زالت على قيد الحياة، وخبر وفاتها مجرد شائعات، وانها في الوقت الحالي تحيي الكثير من الحفلات في العراق.

وبدورها خرجت ساجدة بنفسها لنفي الخبر، واستنكرت عبر حسابها في إنستغرام ملاحقة الشائعات هذه، معبرة عن انزعاجها، ونشرت مقطع فيديو تعلن فيه عن حفلها الذي أقيم أمس الخميس في العاصمة بغداد.

ساجدة عبيد، مغنية عراقية، تبلغ من العمر 64 عاما بالنسبة، أصبحت أغانيها العاطفية المبهجة وكلماتها المليئة بالحيوية قناة للتعبير عن الكثير من الشباب، ويُحتفى بها كموحدة في مجتمع يعاني من الأزمات، ومغنية للشعب.

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