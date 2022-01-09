مصادر : توصل الحزبين الكرديين لاتفاق حول منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

المستقلة /- كشفت مصادر سياسية، عن توصل الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لاتفاق بخصوص المرشح لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، إنه “تم الاتفاق على تسمية النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي شاخوان عبد الله لشغل هذا المنصب”.

وأضاف أن “النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين رشح بشكل شخصي، وهو غير مدعوم من نواب الحزبين الكبيرين”.

ومن المقرر ان تعقد، اليوم الاحد، جلسة مجلس النواب الأولى للدورة الجديدة برئاسة أكبر الأعضاء سنا محمود المشهداني.