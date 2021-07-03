مصادر تكشف مغادرة “ايفر جيفين” بمصاحبة قاطرتين خلال أيام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، عن الاستعدادات النهائية لمغادرة السفينة البنمية ” ايفر جيفين”، المتراكية بمنطقة البحيرات المرة بقناة السويس، والمقرر الغاء حجزها التحفظي خلال ايام قليلة وبعد الاعلان رسميا من خلال مؤتمر صحفي، الاسبوع الجاري، عن تفاصيل عقد الاتفاق النهائي بين قناة السويس وملاك السفينة البنمية.

قالت المصادر الملاحية إن قناة السويس، تخطط لإختيار قاطرتين واثنين من افضل مرشديها لمصاحبة السفينة البنمية، خلال رحلتها بالمجري الملاحي لقناة السويس، والتي قد تستغرق 10 ساعات، الي ان تغادر المجري الملاحي لتستأنف رحلتها البحرية التي قد بدأتها في مارس الماضي، وأعاق حادث الجنوح استكمالها علي مدار 3 اشهر ماضية.

واصدرت المحكمة الاقتصادية الابتدائية، بتاريخ 12 ابريل الماضي، أمراً رقم 26 لسنة 2021، بتوقيع الحجز التحفظي علي السفينة البنمية ايفر جيفين، وما عليها من بضائع، وذلك ضمانا للوفاء بالدين البحري الذي أعلنته قناة السويس في بداية الازمة، وكان يقارب المليار دولار

وفي 13 ابريل الماضي، قام مأمور تنفيذ محكمة الاسماعيلية الابتدائية بالانتقال الي محل وجود السفينة البنمية المتراكية بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية وقام بتحرير المحضر التحفظي علي السفينة المشار اليها وما عليها من بضائع وإعلان ربان السفينة بالمحضر

ووصلت مفاوضات السفينة “ايفر جيفين”، الي مرحلة متقدمة من التسوية الودية، بعد الوصول الي تعويضات مرضية بعض الشيء للجنة التفاوض بهيئة قناة السويس، والتي تلخصت في تحصيل تعويض مادي اقل من 550 مليون دولار مقابل الحصول علي امتيازات لوجيستية أخرى

صرحت بذلك مصادر مطلعة بلجنة التفاوض بهيئة قناة السويس، مؤكدة انه علي مدار الأسابيع القليلة الماضية، تدخلت جهات سيادية من اجل انهاء ازمة السفينة البنمية الجانحة، في اطار حرص قناة السويس علي الحفاظ علي علاقتها مع عملاءها

كما كشفت المصادر المطلعة عن بعض الامتيازات التي توصلت اليها المفاوضات بين مصر واليابان، وهي الحصول علي قاطرة جديدة بقوة شد 70 طن، وبتكلفة7 مليون دولار، بالاضافة إلي حصول مصر وقناة السويس علي منح يابانية في مجالات متعددة وبرامج تأهيل علي احدث مستوي، وخدمات لوجيستية، وتبادل خبرات.

كما اشارت المصادر الي حصول هيئة قناة السويس على مبلغ التعويض الذي تم التوصل إليه وسيعلن رسميا خلال الايام القليلة المقبلة، بمؤتمر صحفي، والمقرر ان تدفعه الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفين بالاشتراك مع شركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني،وذلك مقابل ما تكبدته من خسائر نتيجة غلق قناة السويس 6 ايام متواصلة، عقب حادث الجنوح في مارس الماضي.

واعتبرت اللجنة هذا الاتفاق عادلا وحلا مناسبا يحفظ حق القناة ومصر في مقابل الأضرار التي لحقتها، بعدما أدارت الأزمة طوال الفترة الماضية، مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة من قِبلها ضد ملاك السفينة.