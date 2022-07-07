مصادر إعلامية تكشف عن الآلية النهائية لإقامة منافسات الدوري العراقي الممتاز

المستقلة/- كشفت مصادر إعلامية عراقية عن الآلية النهائية لإقامة منافسات الدوري العراقي الممتاز في الموسم المقبل 2022-2023.

وقالت المصادر لموقع “winwin” القطرية و تابعته المستقلة، إن القرارات التي خرجت بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم يوم أمس الأربعاء 6 يوليو/ تموز، أفادت بتأجيل الإعلان الرسمي عن آلية الموسم الكروي المقبل، ولكنها أصبحت واضحة باعتماد 18 فريقاً، مع التشديد الصارم على تطبيق معايير الاتحاد الآسيوي، دون منح أي استثناء لأي نادٍ .

وأضافت المصادر أن القسم القانوني في اتحاد الكرة العراقي، أعطى الاستشارة القانونية لأعضاء المكتب التنفيذي، بالذهاب إلى إقامة مسابقة دوري المحترفين، من أجل تطبيق توصية لجنة المسابقات باعتماد 18 فريقاً للموسم المقبل.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الفريق الذي لن يستطيع تطبيق شروط دوري المحترفين، سيتم إبعاده من المشاركة وتعويضه بفريق آخر من الفرق الـ4 الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى، وهي أمانة بغداد والديوانية والميناء وسامراء.

وقد قرّر اتحاد الكرة العراقي في اجتماع يوم أمس دعوة أندية الدوري الممتاز الـ20، للتأكيد على أن الفريق الذي لن يستطيع تطبيق شروط الدوري المقبل، سيتم إبعاده من المشاركة وتعويضه بفريق آخر من الفرق الـ4 الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى، دون منح أية استثناءات، خاصة أن المعايير ستخضع لإشراف مباشر من قبل الاتحاد الآسيوي.