مشهد صادم على التلفزيون خلال نشرة الأخبار

المستقلة /- في تحول كبير وغير مسبوق، سمح تلفزيون الجزائر لمذيعة محجبة بتقديم نشرة الأخبار على شاشته، ولأول مرة منذ الاستقلال، حيث ظهرت الصحافية نجوى جدي، وهي تقدم النشرة الإخبارية لتكون أول مذيعة محجبة تقدم نشرة الأخبار في التلفزيون الرسمي منذ الاستقلال.

وكانت إدارة التلفزيون الجزائري ترفض ظهور الصحافيات المحجبات على شاشتها، وتم إيقاف الإعلامية نصيرة مزهود عن تقديم نشرة الأخبار سنة 2012 بعد ارتدائها الحجاب، كما منعت إيمان محجوبي، وحورية حراث، وسوسن بن حبيب، ونعيمة ماجر، من إذاعة النشرة بسبب حجابهن.

وكان المدير السابق أحمد بن صبان سمح بتقديم المحجبات للبرامج دون الأخبار، وتفاعل نشطاء جزائريون مع هذه الخطوة، وأشادوا بعودة الحجاب إلى التلفزيون الجزائري، بعد ان كان ممنوعا، واعتبروا أن ذلك بمثابة عودة الجزائر إلى الطريق الصحيح، كما وعبر العديد من المغردين عن تفاؤلهم بتغيير التلفزيون العمومي لسياسته في التوظيف والسماح للصحفيات المحجبات بإبراز مواهبهن التي لا يعيقها لباس الحشمة.

هذا ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية من مصدر داخل التلفزيون الجزائري العمومي، يؤكد أن نجوى جدي أول صحفية محجبة تقوم بتقديم نشرة أخبار رئيسية، كما أضاف المصدر أنه منذ الحراك تم السماح للمحجبات بتقديم البرامج والأركان وحتى الحصص، لكن تقديم النشرات الرئيسية بقي ممنوعا عليهن بالرغم من كثرة الطلبات التي قوبلت جميعها بالرفض.

وكانت قد رفعت بالأحزاب السياسية والحقوقيين مطلب للسلطات العليا في البلاد للنظر في قضية منع الحجاب في الجزائر، على أساس أنه يعيق الزبائن خاصة الأجانب منهم، في حين لا يوجد أي قانون واضح يمنع ارتداء الحجاب.

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