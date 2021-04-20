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مشهد صادم .. طفل ابتلعه جهاز المشي – فيديو

المستقلة /- ظهر طفل وشقيقته وهما يلعبان معا على جهاز المشي الرياضي بمقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء لعبها حدث ما لا يحمد عقباه، حيث صعدت شقيقة الطفل على الجهاز للوقوف عليه، ثم نزلت عنه وتركت شقيقها الذي سقط أثناء اللعب عالقا بشريط السحب الموجود بالجهاز، ثم سحبه الجهاز لأسفله وكاد أن يبتلعه لولا رحمة الله وعنايته التي مكنت الطفل من تحرير نفسه والخروج من أسفل الجهاز.

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا وحثت مالكي أجهزة المشي ” Peloton Tread + ” على التوقف عن استخدامها بعد العديد من الحوادث التي جرى فيها شفط الأطفال تحتها وأسفرت عن وفاة واحدة.

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