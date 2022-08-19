مشهد الاستحمام يضع هند البلوشي في مرمى الانتقادات

المستقلة/- ظهرت هند البلوشي وهي تستحم ولم يظهر منها سوى كتفيها تحت الماء، ولكنها المرة الأولى في الدراما الخليجية التي يُقدم مثل هذه المشاهد، ولذلك تعرضت لحملة انتقادات واسعة.

وولم ترد الفنانة الكويتية على الانتقادات التي طالتها، ونشرت مشاهد من كواليس تصوير العمل على تطبيق Instagram وكتبت: “انتهت حكاية وتركت وراها أصداء جميلة وتثلج الصدر، شكرا جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة وإن شاء الله القادم أجمل”.

يذكر أن هند البلوشي كانت تقدم دور بائعة الهوى، صبا، وكانت مثيرة للجدل.

مسلسل “ست الحسن” من بطولة هدى حسين وأحمد الجسمي وعبد المحسن النمر وسحر حسين وحبيب غلوم، ومن إخراج باسم شعبو.