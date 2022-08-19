مشهد الاستحمام يضع هند البلوشي في مرمى الانتقادات

 

المستقلة/- ظهرت هند البلوشي وهي تستحم ولم يظهر منها سوى كتفيها تحت الماء، ولكنها المرة الأولى في الدراما الخليجية التي يُقدم مثل هذه المشاهد، ولذلك تعرضت لحملة انتقادات واسعة.

وولم ترد الفنانة الكويتية على الانتقادات التي طالتها، ونشرت مشاهد من كواليس تصوير العمل على تطبيق Instagram وكتبت: “انتهت حكاية وتركت وراها أصداء جميلة وتثلج الصدر، شكرا جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة وإن شاء الله القادم أجمل”.

يذكر أن هند البلوشي كانت تقدم دور بائعة الهوى، صبا، وكانت مثيرة للجدل.

مسلسل “ست الحسن” من بطولة هدى حسين وأحمد الجسمي وعبد المحسن النمر وسحر حسين وحبيب غلوم، ومن إخراج باسم شعبو.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

تسريب جديد للصحفي علي فاضل يثير مواقع التواصل الاجتماعي

اخبار فلسطين

تصريحات محمود عباس عن المجازر الصهيونية تستفز شرطة برلين

اخر الاخبار

الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة “أبل”

اخبار العراق

يونامي تحيي الذكرى التاسعة عشر للهجوم على مقرّها ببغداد :

اخبار العراق

محافظ ميسان يفتتح مشروع منظومة اتصالات حديثة

اخبار العراق

القبض على (7)متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تسريب جديد للصحفي علي فاضل يثير مواقع التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة “أبل”

اخبار العراق

محافظ ميسان يفتتح مشروع منظومة اتصالات حديثة

اخبار العراق

القبض على (7)متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

اخر الاخبار

مشهد الاستحمام يضع هند البلوشي في مرمى الانتقادات

اخبار العراق

هل اصبح استضافة البصرة خليجي 25 في مهب الريح؟

اخبار قطر

بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

اخبار قطر

بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

اخر الاخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم ويغلق سبع مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية

اخر الاخبار

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الجزائر في موجة الحرائق

اخر الاخبار

وفاة  ولفجانج بيترسن مخرج فيلم “Troy “

اخر الاخبار

ليفاندوفسكي: برشلونة سيعود الى منصات التتويج

اخر الاخبار

ثلاث نصائح قيّمة لمنع التهديدات الأمنية الإلكترونية في المستقبل

اخر الاخبار

أمانة بغداد والنائبة وحدة الجميلي.. تبليط أزقة الدورة تأخر أكثر من شهرين..!!

اخبار العراق

علي شداد : مؤتمر الحوار الوطني رسم خارطة طريق واضحة لحلحلة الازمة السياسية

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخبار العراق

التربية تحدد الأول من أيلول موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية في المدارس