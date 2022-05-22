مشعان الجبوري يوجه طلباً إلى المحكمة الاتحادية بخصوص عضويته في البرلمان

المستقلة /- وجه النائب المستبعد من مجلس النواب مشعان الجبوري اليوم الأحد، طلباً إلى المحكمة الاتحادية بخصوص عضويته في البرلمان.

وقال الجبوري في تدوينة و تابعته المستقلة، “السيد رئيس المحكمة الاتحادية الموقر، حتى اللحظة لم يتسلم محامينا ولا ممثل مجلس النواب نسخة من قرار محكمتكم الخاص بصحة عضويتي وهو حق دستوري لنطلع والشعب على حيثياته ليتسنى لنا اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهة التي ضللت المحكمة بمعلومات او وثائق غير صحيحة استندت عليها في قرارها”.