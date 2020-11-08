مشعان الجبوري يدعو بايدن الى تنفيذ خطة تقسيم العراق

المستقلة / – هنأ القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية مشعان الجبوري، المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الأميركية، فيما دعاه إلى تنفيذ ’خطة تقسيم العراق’.

وقال الجبوري في تدوينة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، “نبارك للشعب الأميركي خياره، وللرئيس الفائز بايدن انتصاره، ولكل الفرحين بهذا الفوز ونحن منهم”.

وأضاف، “ونتطلع نحن أبناء المناطق المدمرة أن ينفذ خطته حول العراق والتي عارضناها سابقا ونساندها حاليا بعد الذي فعلته بنا الميليشيات الولائية الوافدة والتي تتصرف كقوة احتلال غاشم وغزاة منتصرين”.