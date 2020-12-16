مشعان الجبوري رفع سعر صرف الدولار سلاح ذو حدين

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المستقلة/ سرى جياد/ وصف العضو السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري ارتفاع سعر صرف الدولار بأنه سلاح ذو حدين سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.

وقال الجبوري في تدوينة له على منصة تويتر “‏رفع سعر صرف الدولار سيف ذو حدين فهو سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لاصحاب الدخل المحدود لكنه سيساهم في زيادة الانتاج المحلي وخاصة في القطاع الزراعي.”

واضاف ” ويقلل من قيمة فاتورة الرواتب التي لم تعد عوائد تصدير النفط تغطيها حاليا” .

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