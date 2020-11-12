مشعان الجبوري: الاستثمارات السعودية تثير خلافا جديدا مع “شركاء الوطن”

المستقلة .. كشف النائب السابق مشعان الجبوري عن ظهور بوادر خلاف جديد بين السياسيين “الشيعة” و”السنة” يتعلق بموضوع الاستثمارات السعودية في الانبار.

وقال الجبوري في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر “اختلاف اخر مع شركاء الوطن بعد ترحيبنا بتواجد قوات التحالف الدولي واصرارهم على رحيلها”..

وأضاف ” تتباين مواقفنا مرة اخرى حيث يرحب السكان والقوى السياسية في المحافظات المدمرة  بالاستثمارات السعودية ويتعهدون بحمايتها فيما تشكك القوى الشيعية بدوافعها وترفضها بالمطلق وتهدد باستهدافها ان بدأت !؟”.

يشار الى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وعدد من نواب الكتل والأحزاب الشيعية ابدوا رفضهم للاتفاقيات التي عقدتها الحكومة العراقية مع المملكة العربية السعودية، ولاسيما فيما يخص استثمار شركات سعودية في الصحراء الغربية، ذاهبين الى وصفها بـ”الاحتلال”، وغيرها من الاوصاف.

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