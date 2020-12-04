مشروب مضاد لتساقط الشعر

المستقلة /- يمكن استخدام الشاي الأخضر بنجاح كعلاج لتقوية الشعر ومكافحة تساقطه، حسبما ذكرت ديلي اكسبريس.

أظهرت الدراسات أن الكاتيكين – المواد العضوية الموجودة في الشاي – تمنع الآثار السلبية لهرمون التستوستيرون و DHT. هذان الهرمونان يوقفان نمو الشعر ويسرعان من تساقط الشعر.

أجرى العلماء دراسة على مجموعة من الأشخاص يعانون من الصلع. تم وضع مستخلص الشاي الأخضر على فروة الرأس. كما لوحظ في الدراسة، شهد المشاركون زيادة كبيرة في نشاط نمو الشعر.

أجريت دراسة أخرى على الفئران. وجد العلماء أنه في ثلث القوارض التي أعطيت مستخلص الشاي الأخضر كغذاء، تم تنشيط نمو الشعر بعد ستة أشهر.

الشعر له دورته الخاصة، والتي تشمل ثلاث مراحل: النمو والانتقال والتساقط. عادة، يسقط لدى الشخص من 50 إلى مائة شعرة في اليوم. مع هذه الأرقام، لا داعي للقلق. ومع ذلك، إذا أصبح تساقط الشعر ملحوظًا، يجب عليك الاتصال بطبيب الشعر.