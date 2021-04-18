مشروب رمضاني يقوي المناعة ويحمي من الفيروسات

المستقلة /- أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على بعض وسائل التغذية المناعية لتوزان المناعة، ومنها التغذية البروتينية قليلة الدسم والسكريات، والإكثار من السلطة الخضراء على الإفطار والسحور.

كما حذّر الحداد، من التجمعات العائلية والعزائم، تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، مما يساهم في تقليل ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأشار، إلى أن مشروب «العرقسوس» مضاد أكسدة قوي جداً ومهم تناوله في شهر رمضان الكريم، وهو مضاد مناعي قوي للفيروسات، ولكن لا ينصح تناوله لمرضى الضغط.

إضافةً لذلك نصح استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بالإكثار من تناول المكسرات والفول، وتعريض الجسم للشمس لإكسابها فيتامين «د»، بالإضافة إلى ضرورة النوم المتوازن، وامتناع المدخنين عن التدخين، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة.

 

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