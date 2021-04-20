مشروبات صحية لتخفيف الحموضة أثناء الصيام

المستقلة /- حرقة المعدة أو الحموضة مشكلة صحية أخرى ترافق الصيام خلال شهر رمضان المبارك، يعود سبب ذلك إلى تناول أكلات غير صحية بوجبة الإفطار، التي تشمل الأطعمة الدسمة، والحلويات، والمشروبات الغازية، والأطعمة عالية الصوديوم، وغيرها.

وللحد من تلك المشكلة يمكن أن تساعد بعض المشروبات الصحية على التخلص من آلام حرقة المعدة ومشاكل الحموضة:

– الماء: يحتوي على درجة حموضة متعادلة، لذا لن يؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض، بل سيساعد على الحد من ارتجاع المريء، ويحسّن من أداء المعدة، وبالتالي يحمي من مشاكل الحموضة وآلامها المزعجة.

– شاي الزنجبيل: يهدئ المعدة بشكل طبيعي ويساعد على تقليل إنتاج حمض المعدة الذي يتسبب في الحموضة.

– عصير الفواكه: تزيد المشروبات الحمضيات من مشاكل الحموضة، على عكس الأنواع الأخرى من العصائر الأقل حمضية، التي تحد من أعراض ارتجاع المريء مثل عصير الجزر، والبطيخ، والكمثرى، والبنجر.

– حليب اللوز: حليب قلوي، يحد من ارتجاع المريء، وتهدئة الأعراض بشكل أسرع.

– شاي الكاموميل: يشتهر بآثاره المهدئة، التي تعمل على حد كبير من تخفيف الأعراض المزعجة لارتداد الحمض.

– ماء جوز الهند: يحتوي ماء جوز الهند أيضاً على العديد من العناصر المفيدة، كالإلكتروليتات التي تمنح الجسم الترطيب، وبالتالي تخفف من مشاكل الحموضة.