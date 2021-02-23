مشروبات تنقص من وزنك أثناء النوم

المستقلة /- يسعى الكثير من الأشخاص الرجال منهم والنساء إلى تخفيف الوزن الزائد، وحول ذلك، لا بد من الإشارة إلى بعض المشروبات التي توقف الرغبة في الأكل ليلاً وتعزز فقدان الوزن أثناء النوم، ومنها:

شاي البابونج “يساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم ويعزز فقدان الوزن، كما تجعلك زيادة مستويات الجلايسين في الجسم تشعر بالنعاس”.

شاي القرفة “له خصائص مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للتخلص من السموم، ويساعد على حرق الدهون”.

بذور الحلبة “تعتبر بذور الحلبة المنقوعة رائعة في تنظيم نسبة السكر في الدم، تولد حرارة في الجسم ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن”.

حليب الكركم “مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تطرد السموم الضارة من الجسم، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين، مما يعزز النوم الجيد وفقدان الوزن

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