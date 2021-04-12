مشروبات تقوي المناعة في رمضان

المستقلة /- بدلاً من الإفراط في تناول الكافيين بين الإفطار والسحور هناك مشروبات عديدة يمكن تناولها للحفاظ على صحة الأمعاء ومنح النشاط ورفع المناعة. إليك أبرز تلك المشروبات التي ترفع المناعة في رمضان.

1. الكركديه

الكركديه هو عشب الصيف؛ لأنه قد يساعد في خفض درجة حرارة الجسم بسبب تأثير التبريد. تشير بعض الدراسات إلى أن الكركديه لديه قدرة على تبريد العطش حيث يساعد في الحفاظ على الجسم رطباً.

2. شاي مثلج بالنعناع

يحتوي النعناع على مركبات يسببها البرد والتي قد تساعد في تحفيز مستقبلات TRPM8 المعروف أنها تحفز الإحساس بالبرودة في الجسم. ومن المعروف أيضاً أن هذه العشبة تعمل على موازنة إلكتروليتات الجسم من خلال توفير مركبات الصوديوم والبوتاسيوم الأساسية.

3. الزنجبيل

هناك جدل حول استخدام الزنجبيل خلال فصل الصيف والربيع . يشتهر الزنجبيل بشكل أساسي بتأثيره شديد الحرارة، مما يعني أنه يمكن أن يزيد من حرارة الجسم. ومع ذلك، فهو أيضاً يسبب التعرق ويسبب إطلاق حرارة الجسم.

4.الشمر

تعتبر بذور الشمر من الأعشاب المتاحة بسهولة والأكثر فعالية. يساعد تناول بذور الشمر على تخفيف حرارة الجسم وترطيب البشرة وتقوية المناعة بسبب وجود فيتامين سي.

5. البابونج

لا يُعرف البابونج فقط بأنه يساعد على تعزيز النوم الجيد وتقليل التوتر، ولكنه عشب قوي لتبريد الجسم وتهدئة الطفح الجلدي ومنع الجسم من تأثير حروق الشمس. شاي البابونج هو أيضاً الشاي الأكثر استهلاكاً في جميع أنحاء العالم.