مشتركة ذا فويس كيدز العراقية تثير الجدل بعيدها الـ16 – صور

المستقلة /- احتفلت مشتركة برنامج “ذا فويس كيدز” العراقية ميرنا حنّا بعيدها الـ 16، ونشرت صورة لها في حسابها عبر “إنستغرام”، وكتبت: “كنت 16 سنة، كانت سنة مقلقة إلى حدٍ ملم أطفِ شمعة هذه السنة. الله يوفقني ويوفق الكوادر الذين يرافقوني حتى نقدم لكم كل ما تحبونه بأجمل صورة”.

وكانت أصدرت حنّا في عيد العشاق أغنية جديدة بعنوان “العشق مالي”، وكالعادة أثارت الجدل حول إطلالتها في الفيديو الكليب الجديد، إذ ظهرت بأحمر الشفاه الغامق الذي اعتبر بأنه لا يتناسب مع عمرها. كما سبق أن تصدّرت الترند عندما أصدرت منذ شهرين أغنية “أحن الهم” وبدت أكبر من عمرها بكثير.

ميرنا التي شاركت منذ أربع سنوات في برنامج “ذا فويس كيدز”، تقيم حالياً في كندا مع عائلتها وتصدر بين فترة وأخرى أغنيات منفردة، كما تواصل دراستها في الوقت نفسه.

 

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