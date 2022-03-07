مشاهير أبعدوا بناتهم عن الفن لهذه الأسباب

مشاهير أبعدوا بناتهم عن الفن لهذه الأسباب

المستقلة /- يشعر بعض النجوم بالخوف على بناتهم من دخول الوسط الفني. كما رفضوا رفضاً تاماً دخولهن عالم الفن سواءً في التمثيل أو الغناء.

وربما يعود أسباب منع بعض النجوم لدخول بناتهم عالم الفن لحمايتهن وإبعادهن عن مساوئ وثمن الشهرة. والخوف عليهن من المعجبين والصعوبات التي تلازم هذه المهنة بالذات، وآخرون التزاماً بالعادات والتقاليد.

تعرفوا على أبرز المشاهير الذين منعوا بناتهم من دخول عالم الفن، وفقاً لما جاء في موقع زهرة الخليج:

غيرة ماجد المصري

على الرغم من الشهادة التي تلقاها الفنان ماجد المصري في حق ابنته ماهيتاب. وتأكيد تامر حسني وخالد يوسف والمخرج محمد سامي على كونها تمتلك موهبة كوميدية وعليها أن تدخل مجال التمثيل.

إلا أن ماجد المصري يرفض هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكداً على كونه يثق بالوسط الفني. ولكن في النهاية هو رجل شرقي بشكل كبير ويرفض الأمر سواء لزوجته أو ابنته ولن يسمح به.

عادل إمام رجل شرقي

كان للزعيم عادل إمام تصريح أثار ضجة بعد رفضه دخول ابنته سارة مجال التمثيل. نظراً لأنه رجل شرقي ولا يمكن أن يرى ممثلا يقبل ابنته.

صلاح عبدالله وهاني سلامة يرفضان بسبب الصعوبات

رفض صلاح عبد الله دخول ابنائه وخاصة الإناث، إلى الوسط الفني بسبب المعاناة الشخصية التي تعرض لها في مسيرته الفنية.

كما صرح هاني سلامة بأنه يرفض دخول بناته الوسط الفني لأن التمثيل عمل متعب خاصة للفتيات.

نجوم رفضوا دخول بناتهم الفن بسبب الضوابط الأخلاقية

وهناك عدد من النجوم رفضوا دخول بناتهم عالم الفن بسبب الضوابط الأخلاقية.

قال صابر الرباعي من قبل إن مجال الفن في العالم العربي ليس له ضوابط اجتماعية أو أخلاقية. لذلك يرفض دخول ابنته مجال الغناء على الرغم من أنها تتمتع بصوت جيد.

كما أكد تامر حسني أنه يخشى على بناته من دخول الوسط الفني خوفاً عليهن من الضغوط والحروب التي تحدث به.