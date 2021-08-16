مشاكل صحية تعود اسبابها إلى الغدة الدرقية

المستقلة / الغدة الدرقية من المتاعب الصحية التي يُعاني منها الإنسان، وتتعدَّد الأسباب التي يُمكن من خلالها الإصابة بالغدة الدرقية، مثل الأورام وغيرها من المتاعب الصحية الأخرى، لذلك على المُصابين بالغدة الدرقية استشارة الطبيب عندما تظهر بعض الأعراض التي قد تظهر كنتيجة حتمية لتضخم أو الخلل في هذه الغدة، في هذا المقال نتناول أهم 8 أعراض ظاهرة للغدة الدرقية.

متاعب صحية تعود اسبابها إلى الغدة الدرقية

تغيير كامل في وزن الإنسان

إن العلامة الأولى للغدة الدرقية هي الإصابة بفقدان كبير في الوزن أو زيادة كبيرة في وزن الإنسان وذلك في مدة قصيرة، وبشكل لافت للنظر، فإذا تعرضت لمشكلة فقدان الوزن أو زيادته في مدة قصيرة من الزمن وبشكل واضح للعيان، إذن أنت تُعاني من مشكلة صحية ما من بينها بالتأكيد متاعب كبيرة في الغدة الدرقية، وذلك لأن الغدة الدرقية هي الغدة المسؤولة بشكل رئيسي عن عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم، لذلك فإن التغيرات في الوزن تتطلب من الطبيب الشك فورًا في الغدة الدرقية وطريقة عملها.

الشعود بالبرد في عز الصيف والعكس هو الصحيح

إن الشعور الطبيعي للأشياء، خاصَّةً الحرارة والبرودة، يتغيَّر تمامًا، وذلك بسبب الخلل في الهرمونات المنظمة للغدة الدرقية، لذلك عند الشعور بالتعرق الزائد على الحد في شهور الشتاء على غير المعتاد والطبيعي، فهناك خلل ما في هذه الغدة، وكذلك إذا شعرت بالبرد الشديد في فصول الصيف فلا بُدَّ من القلق والذهاب إلى الطبيب من أجل التأكد من سلامة الغدة الدرقية.

النساء المصابات بالخلل في الغدة الدرقية.. احذري من متاعب الدورة الشهرية والحمل

تتعدَّى الأعراض الناتجة عن الغدة الدرقية لتصل إلى متاعب الدورة الشهرية والحمل، فمن حيث الدورة الشهرية، فإن النساء المُصابات بالخلل الهرموني، خاصَّةً الهرمونات المنظمة للغدة الدرقية تُعاني من متاعب كبيرة في الدورة الشهرية، حيث تُعاني طول مدة الدورة الشهرية أو قصرها حسب نشاط الغدة الدرقية، وهذا ينتج عنه بالضرورة متاعب في عملية الإخصاب ومتاعب أخرى في الحمل، كما تُعاني الآم الحامل من متاعب كبيرة أثناء الحمل بما يتعلق بصحة الجنين، فإن الخلل في الغدة الدرقية من شأنه أن يؤثر في نمو الطفل، خاصَّةً النمو العقلي، مما يسبب متاعب لا حصر لها بعد ذلك للطفل المولود.

من أعراض الخلل في الغدة الدرقية الشعور الدائم بالنوم والنعاس

إن الشعور بالنعاس والنوم على الدوام من الأعراض الشهيرة للخلل في عمل هذه الغدة، حيث يشعر المُصاب بهذا الخلل بأنه يشعر دائمًا بالنعاس والنوم، بل إنه يشعر بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم الطويل، كذلك قد يُعاني من يُصاب بهذا الخلل بعديد من المظاهر الأخرى التي تنحصر في التعب والإرهاق وكأنهم كانوا يمارسون الجري طوال ساعات النهار.

من أعراض الإصابة بالخلل في هذه الغدة ووظائفها هو تساقط الشعر بشكل لافت للنظر، وذلك بسبب الخلل في دورة نمو الشعر، كما يُعاني من يُصاب بهذا الخلل من جفاف الجلد، خاصَّةً في فصل الشتاء، وهو من الأمور الطبيعية، لكنه يزيد عند الأشخاص الذين يُعانون من خلل في هذه الغدة، مما ينتج عنه قلة التعرق في عديد من الحالات.

وجود كتلة أو ورم ظاهر في العنق والرقبة

هناك بعض الحالات المرضية التي تُعاني من وجود انتفاخ أو ورم في الرقبة والعنق، وهذا في حالة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، حيث ينتج عن هذا الورم صعوبة في البلع، أو صعوبة في الكلام، أو تغير الصوت ليتحول إلى صوت أجش، وغيرها من تلك المظاهر.

إلا أن هناك بعض الحالات المُصابة بهذا النوع من السرطان لا تُعاني من هذا الورم أو الانتفاخ.

العصبية الزائدة على الحد والاكتئاب من أعراض الإصابة بالخلل في الغدة الدرقية

من الأعراض الهامة التي قد يُعاني منها الشخص المصاب بهذا المرض هي العصبية الزائدة على الحد بسبب سرعة أداء وظائف الجسم، مما ينتج عن العصبية والشعور بالاكتئاب والنسيان وتقلب المزاج في كثير من الأحيان، وهذا في حالات فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور في وظائفها.

قصور وظائف الغدة الدرقية يصيب الإنسان بأعراض الشيخوخة المبكرة

من أعراض الشيخوخة المبكرة زيادة في نسبة الكولسترول في الدم، ومشاكل في الذاكرة هذا إلى جانب الخلل في الدورة الدموية وزيادة في ضربات نبضات القلب والشعور بالتعب والتوتر، وغيرها من المظاهر.

وعند ظهور تلك الأعراض كلها أو إحداها يجب على الإنسان الذهاب فورًا إلى الطبيب المتخصص لإجراء الفحوصات اللازمة ووصف العلاج.