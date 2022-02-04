مشاريع رياضية تجمع جامعة سلمى بناني وجامعة محمد الخامس بالرباط

المستقلة/- في إطار برامجها المتعلقة بتطوير الممارسة الرياضية والانفتاح على الشركاء، وَقّع، أمس الخميس، بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، كل من رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية والهيب هوب والأساليب المماثلة، السيدة سلمى بناني، ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي على اتفاقية إطار وشراكة.

وترتضي هذه الاتفاقية الأولى من نوعها وطنيا، تنفيذَ المشاريع الرياضية ذات الاهتمام المشترك، وإحداث برامج خاصة لرياضات الأيروبيك، الفيتنس، الهيب هوب والبريكدانس الأولمبي بالمؤسسات التابعة للجامعة، وبرمجة دورات في التكوين المستمر في هذا المجال، والتنظيم المتبادل للمسابقات والتظاهرات الرياضية، بدافع توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

واستُهِلّ حفل توقيع الاتفاقية الذي عرف حضورا إعلامياً لمختلف المنابر الإعلامية الوطنية بكلمة للسيد محمد غاشي الذي أكد الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الاتفاقية بوصفها اتفاقية تاريخية، مبرزاً أنها تُعدّ نقطة التقاءٍ بين أطرافها في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الدفع بالخدمات المقدمة للطلبة.

من جهتها أشادت السيدة سلمى بناني في كلمتها بهذه المبادرة التعاونية بين الطرفين، وعبرت عن بالغ سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل فرصة مهمة للجامعيين من أجل توظيف الرياضة لتجسيد قيمها وآثارها ودورها في المجتمع.