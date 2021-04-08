مشاركة عراقية في الألعاب الآسيوية للشباب

المستقلة/- تلقت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية دعوة رسمية من المجلس الأولمبي الآسيوي تدعو فيها الاتحادات العراقية الرياضية الأولمبية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لفئة الشباب والتي ستقام في جمهورية الصين الشعبية للفترة من 20 ولغاية 28 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مدير إعلام اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية حسين علي حسين إن اللجنة الأولمبية فاتحت الاتحادات الرياضية مثل اتحاد كرة القدم والسلة وكرة اليد والطائرة والجمناستك وغيرها لتهيئة انتخاباتهم ودراسة مناهجهم بالاضافة الى متابعة المنتخبات وابطال الالعاب الفردية وامكانية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لفئة الشباب.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية تبدي اهتماما كبيرا بالدورات الشبابية سواء الآسيوية أو الدولية لما تقدمه من خبرة للملاكات الشابة لكي تأخذ دورها الحقيقي في المحافل العالمية.