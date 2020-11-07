مشاركة حزب الوطن بالانتخابات البرلمانية القادمة
المستقلة /سرى جياد/أكد رئيس كتلة الوطن مشعان الجبوري مشاركة الحزب في الإنتخابات البرلمانية القادمة.
وقال الجبوري في تغريدة له على منصة تويتر أنه سيقدم مرشحيه في محافظات بغداد ونينوى و كركوك وديالى وصلاح الدين .
داعيا المؤمنين بمشروعه المطالب بانصاف ابناء المكون والعفو عن السجناء وكشف مصير المغيبين والدعوة لاقامة الاقاليم الادارية والراغبين بالترشح التواصل معه.
سيشارك حزب الوطن في الانتخابات البرلمانية القادمة وسيقدم مرشحيه في محافظات بغداد ونينوى وكركوك وديالى والانبار وصلاح الدين
وهو يدعو المؤمنين بمشروعه المطالب بانصاف ابناء المكون والعفو عن السجناء وكشف مصير المغيبين والدعوة لاقامة الاقاليم الادارية والراغبين بالترشح التواصل معه
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) November 6, 2020
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