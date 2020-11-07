مشاركة حزب الوطن بالانتخابات البرلمانية القادمة 

المستقلة /سرى جياد/أكد رئيس كتلة الوطن مشعان الجبوري مشاركة الحزب في الإنتخابات البرلمانية القادمة. 

وقال الجبوري في تغريدة له على منصة تويتر أنه سيقدم مرشحيه في محافظات بغداد ونينوى و كركوك وديالى وصلاح الدين .

داعيا المؤمنين بمشروعه المطالب بانصاف ابناء المكون والعفو عن السجناء وكشف مصير المغيبين والدعوة لاقامة الاقاليم الادارية والراغبين بالترشح التواصل معه.

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