مشاجرة دامية بين مراهقين في دبي

المستقلة /- ألقت شرطة دبي القبض على مجموعة من المراهقين، نشبت بينهم مشاجرة عنيفة وانتهت بقطع يد أحدهم ”عن طريق الخطأ“، والعثور عليها في الشارع.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن بلاغا ورد منتصف الليل في يوم الواقعة ذاته، يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعتين تضمان نحو 8 شبان مراهقين استخدم فيها السلاح الأبيض ونتج عنها إصابة شابين منهم.

وعثرت الشرطة في موقع البلاغ على يد بشرية مقطوعة ملقاة على الأرض، وتم العثور بعدها بقليل على الشاب المصاب ونقله إلى المستشفى.

وقال الجاني إنه لم يقصد أبدا قطع يد الشاب الضحية أو إيذاءه، وإنما كان يمسك بسيف لمجرد التخويف، بحسب صحيفة ”البيان“ الإماراتية.

من جهته، قال العقيد عادل الجوكر، مساعد المدير العام لشؤون البحث الجنائي، إن المتهمين أفادوا في التحقيق بأن الأمر بدأ بمجرد واقعة تنمر بين الجاني والمصاب، وأن كلا منهما له أصدقاؤه الذين تم اصطحابهم للحديث وتصفية العداء، لكن الأمر تطور إلى مشاجرة ونتج عنها إصابة بليغة وإصابة أخرى بسيطة.

وأضاف الجوكر أنه عثر في بعض سيارات المتورطين في الواقعة على أسلحة بيضاء وبعض الأدوات التي تستخدم في المشاجرات، وتم التحفظ عليها.