مسيرات غاضبة ومواجهات بعد استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال

المستقلة /- اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان والقوات الإسرائيلية بالقرب من منطقة النشاش جنوب بيت لحم بعد الإعلان عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة “معا” بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه الشبان الفلسطينيين.

وفِي مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم، خرجت مسيرة غاضبة تنديدا بالتصرفات الإسرائيلية.

واستشهد الطفل محمد شحادة البالغ 14 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.