مسن عراقي يتعلم القراءة في عمر الـ 83

المستقلة /- لم يدخل الحاج كريم سواره (83 عاما) المدرسة ولو ليوم واحد، إلا أنه استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة مؤخرا، ليتحول من رجل أمي إلى قارئ نشط يقضي عدة ساعات يوميا في قراءة القرآن الكريم بالإضافة إلى الكتب الدينية والتاريخية، واصفا ما حدث معه بالمعجزة.

استطاع الحاج سواره الاستفادة من الكتب المنهجية لأحفاده، والتدرب عليها بعد عودتهم من المدرسة، ليتعلم القراءة والكتابة يوما بعد آخر، ويقرأ الآن كأنه يحمل شهادة جامعية.

يمتلك المُسن العراقي ذاكرة قوية جدا، فيحفظ أسماء جميع بلدان العالم على الخارطة، ويعرف مكانها ومواقعها، هذا بالإضافة إلى أن ذاكرته ما زالت تحتفظ بالكثير من الأحداث والشواهد التاريخية العراقية التي وقعت وحصلت خلال العقود السبعة الأخيرة.

وبالإضافة لقراءة الكتب الدينية والتاريخية؛ يقضي الحاج سواره ساعات عدة من يومه في الزراعة، وهي مهنة حياته ومصدر رزقه التي اعتاد عليها، وقضى سنوات طوال في هذه المهنة بقريته مغاغ الواقعة بقضاء دوكان في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

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