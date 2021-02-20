مسلسل TRIBES OF EUROPA يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر المسلسل الألماني “TRIBES OF EUROPA”، قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل اليوم، السبت، بعد عرض أولي حلقاته أمس على شبكة “نتفليكس”.

المسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الخيال العلمي
وبه الكثير من الأحداث المثيرة والمشوّقة، وتدور أحداثه في المستقبل بعام 2074 في قارة أوروبا، حيث مر 45 عام على حدوث كارثة ضخمة، مما أدى اختفاء الشعوب القديمة وتدير الوسائل التكنولوجية، وانقسام أوروبا إلى عدة  دويلات صغيرة ويعيش الناس في قبائل متفرّقة، ويصبح الوضع “الآن القبائل تحكم قارة أوروبا” كما تقول Lord Varvara من قبيلة The Crows، التي تقوم بدورها Melika Foroutan.

وتدور أحداث مسلسل TRIBES OF EUROPA وجود ثلاثة إخوة هم: Liv, Kiano، و Elja من قبيلة Origines المسالمة، يتميزون بالقوة والمهارات المتعددة،وأدت الأحداث الناتجة عن الفوضى على الفصل بينهم مما جعل كلًا منهم يحارب بمفرده من أجل النجاة والحصول على الحرية، وبعد صراعات طويلة يجتمع الأشقاء مرة أخرى بعد انتصارهم في الصراع من أجل القاء، ليتخذوا جملة “مهما يكون سنظل دائمًا سويًا”، شعارًا لهم.

مسلسل TRIBES OF EUROPA يتكون من 6 حلقات فقط ويعرض حالياً على شبكة نتفليكس ، والعمل من إبداع Philip Koch: صاحب الرؤية الفنية للمسلسل، كما عمل على إخراج الحلقة الأولى والثانية والسادسة من المسلسل، فضلًا عن دوره كمنتج منفذ للعمل، ومن تأليف Jana Burbach وBenjamin Seiler، ومن إنتاج مشترك بين عدد من المنتجين.

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