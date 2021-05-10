مسلسل ظل راجل يفاجئ الجميع بتفاصيل حلقاته القادمة

المستقلة /- ينتظر الملايين من المشاهدين بكافة ارجاء الوطن العربي تفاصيل الحلقات القادمة من مسلسل “ظل راجل” والذي حقق نجاحا كبيراً بموسم رمضان الحالي 2021.

حيث يظهر هذا المقطع الذي حصد على مئات الآلاف من المشاهدات الممثل جلال وهو مستلقي على السرير نتيجة اصابته برصاصة مجهولة، وبحسب مصادر اعلامية فنية، فان الحلقات القادمة تحتوي على مفاجآت صادمة مع نهاية احداث المسلسل.

والجدير بالذكر ان مسلسل ظل راجل يحظى بمتابعات واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث انه يتم تداول المقاطع القصيرة من المسلسل بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

واظهرت احصائيات لعدد من المواقع ومحركات البحث ان المشاهدات عبر مختلف الشبكات ارتفعت بشكل كبير وهو ما فاجأ الكثير من الاشخاص.

احداث المسلسل وقصته

اما اذا تحدثنا عن قصته بشكل مختصر، فهو من بطولة شخصية تسمى جلال، وهو يعمل في مجال العملية التعليمية، وتحديداً مدرس لمادة التربية الرياضية بمدرسة ثانوية شاملة للبنات، بحسب احداث المسلسل.

ويعيش هذا الرجل مع عائلته المكونة من زوجته المقعدة وابنتيه بحارات شعبية وفقيرة، حيث انه يحب زوجته بشكل كبير ويعاملها بأحسن معاملة يمكن ان تتلقاها، حيث تظهر أزمة بشكل مفاجئ مع احدى بناته وهو ما يجعله يتعامل مع هذه الازمة بمعظم الحلقات.

أوقات عرض المسلسل

ويتابع المشاهدين هذا المسلسل الساعة 11:30 مساء من كل يوم خلال الشهر الفضيل، وتتم اعادته عدة مرات وهي الرابعة فجراً وفي تمام الساعة 7:45 صباباً ومرة أخرى الساعة 4:45 مساء اليوم التالي.

ويذكر ان المسلسل الذي ترتفع نسب مشاهداته يوماً بعد يوم، هو من اخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح، حيث انه يجسد بطولة هذا المسلسل الفنان ياسر جلال، واللبنانية نور، ومحمود عبد المغني بالإضافة على عدد من الفنانين الكبار.

ردة فعل الجمهور

الجمهور تفاعل مع احداث المسلسل بشكل كبير حيث انه تلقى إرشادات إيجابية طوال مدة عرض الحلقات، وعبروا عن اعجابهم بأداء الفنانين في الحلقات وتميزهم بالأداء.

السباق الرمضاني

وينافس هذا المسلسل عدد من المسلسلات الكبيرة والتي يشترك بها نجوم كبار في الموسم الرمضاني الحال، والذي شارف على الانتهاء مع مضي 28 يوماً من شهر رمضان المبارك.

ومن المنتظر ان يتم تقييم المسلسلات بعد نهاية الشهر الحالي، وذلك وفقاً لعدد من العوامل والتي تحث الميزانية ومستوى أداء الفنانين في كل مسلسل.