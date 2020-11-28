مسلسل أمريكي يبلغ حلقته الرقم 12000

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المستقلة /-يتجاوز مسلسل “ذي يونغ أند ذي ريستلس” الأمريكي في الأول من كانون الأول/ديسمبر عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته الرقم 12000، علماً أنه أصلاً أحد المسلسلات التلفزيونية الأطول استمراراً.

وأفادت محطة “سي بي إس” الأمريكية التي تعرض “ذي يونغ أند ذي ريستلس” بأن هذا المسلسل الذي “كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأمريكيين، يصل يوم الثلاثاء (…) إلى معلم: الحلقة الرقم 12000”.

ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة “ذي يونغ أند ذي ريستلس” باللغة الإنكليزية.

وتتمحور حبكة المسلسل على عدد من العائلات في مدينة بولاية ويسكونسن الأمريكية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً…

ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.

ولحظت “سي بي إس” في المناسبة أسبوعاً “خاصاً” ستكون باكورته الإثنين، ويشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة.

وسيتسنى لمتابعي المسلسل أن يعيشوا مجدداً “بعض قصص الحب التي تضمّنها المسلسل، مثل قصة الزوجين فيكتور ونيكي نيومان”.

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