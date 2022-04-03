مسلسلات رمضان تحيي ذكرى بعض النجوم رغم رحيلهم عن عالمنا

المستقلة /- على الرغم من رحيل بعض النجوم من عالمنا. إلا أن ذكرهم بقي موجوداً حتى هذا اليوم. حيث أن العديد من الإهداءات للنجوم الذين رحلوا. تابعناها مع بداية الحلقة الأولى من المسلسلات في رمضان 2022.

وكانت البداية مع مسلسل “في بيتنا روبوت 2”. الذي أهدى لروح الراحلة دلال عبدالعزيز والتي شاركت في الجزء الأول. حيث كُتِب: “إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعم هذا العمل دلال عبدالعزيز”.

أما مسلسل “SUITS بالعربي”. فقد أهدى لروح رجائي عطية نقيب المحامين السابق. والذي توفي قبل أيام من بدء شهر رمضان.

كما أهدى مسلسل “الكبير أوي 6” المسلسل لروح الراحل سمير غانم. واعتباره من أهم نجوم الكوميديا.

أما “الإختيار 3”. فأهداه صناعه للكاتب الراحل وحيد حامد. والذي رحل عن عالمنا في يناير 2021. بعد رحلة عطاء كبيرة في الفن. والذي سبق وقدم عدد من الأعمال الوطنية ومنها مسلسل “الجماعة” في جزئيه الأول والثاني. حيث رحل وحيد حامد قبل أن ينتهي من كتابة الجزء الثالث من المسلسل.