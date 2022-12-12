مسلح يهاجم أسايش دهوك ويقتل عنصر ويجرح آخر

المستقلة/-قتل عنصر أمني وأصيب آخر بجروح جراء هجوم نفذه مسلَّح على مبنى المديرية العامة للأمن “الآسايش” في مدينة دهوك شمالي العراق.

وذكرت مصادر أن مسلَّحا عربي الجنسية شنَّ قبل ظهر اليوم الإثنين هجوما على مبنى دائرة الأمن العام “الآسايش” بمدينة دهوك أسفر عن مقتل عنصر أمني وإصابة آخر بجروح نقل على إثره إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم.

واشارت المصادر الى قُتل المسلَّح الذي تسلل إلى داخل مبنى دائرة الأمن بعد مواجهته من عناصر أمنية مرجحة الهجوم بأنه عملية أرهابية، وباشرت القوات الأمنية تحقيقاتها في موقع الحادث.

وقد شهدت مدينة دهوك انتشارا أمنيا مكثفا لاسيما في مداخل المدينة .