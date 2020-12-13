مسلحون يقتحمون دائرة الوقف السني في الموصل

المستقلة /- قال مصدر أمني إن مجموعة مسلحة ترتدي ملابس مدنية، اقتحمت دائرة الوقف السني في محافظة نينوى، في منطقة النبي شيت بالجانب الأيمن في مدينة الموصل، في ساعة متأخرة يوم الجمعة 11 كانون الأول، وقاموا بسب وشتم حراس الدائرة.

وأضاف المصدر أن المسلحين بقوا في مبنى الوقف لمدة من الزمن قبل انسحابهم منه بعد وصول الشرطة المحلية في وقت متأخر.

من جهته قال مصدر من داخل الوقف السني، إن اقتحام المسلحين للوقف وتهديد الموجودين بالسلاح كان بمثابة توجيه رسالة بأنهم قادرون على اقتحام الدائرة في أي وقت يريدونه والوصول إلى أي شخص لديهم مشكلة معه.

وجاء هذا الاقتحام في وقت تشهد فيه الموصل نزاعا محتدما بين الوقفين السني والشيعي على اثر محاولة الوقف الشيعي الاستحواذ على عشرات الأوقاف التابعة للوقف السني.

المصدر : وكالة يقين للأنباء