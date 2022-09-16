مسلحون يطلقون النار على سيارة محامي في ميسان

المستقلة/- علي مولى الفريجي/.. اطلق مسلحون مجهولون النار، صباح اليوم الجمعة، على سيارة المحامي سجاد علي الدراجي في مدينة العمارة.

وقال مصدر أن مسلحين قاموا بتتبع سيارة الدراجي واطلقوا النار عليها لدى مرورها بمنطقة كصيبة الثانية في مدينة العمارة، ما ادى إلى إصابة السيارة التي كان يستقلها باضرار، ونجى هو وافراد عائلته.

وذكر مصدر أمني أن قوة من قيادة شرطة ميسان حضرت الى مكان الحادث، بعد تلقيها معلومات عن اطلاق النار وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها أستنكرت نقابة المحامين العراقيين- هيئة انتداب محامي ميسان ما تعرض له المحامي سجاد علي الدراجي.

وقال رئيس الهيئة المحامي عقيل عوكي لـ(المستقلة) إن هذا العمل لا يستهدف فقط المحامي “سجاد علي ” بإعتباره أحد المحامين المدافعين عن العدالة ، بل هو يستهدف كل رجال القانون في ميسان خاصة وفي العراق عامة.

واكد عوكي أن نقابة المحامين لن تسكت على هذا العمل “الجبان” ولن تسمح ان يمر دون عقاب رادع، مبينا بأنها ستعمل بإلامكانيات كافة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وإحالتهم للقضاء.