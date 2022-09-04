مسلحون يطلقون النار على حافلة إسرائيلية

المستقلة/- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، “إصابة 6 جنود ومدني جراء إطلاق نار على حافلة قرب غور الأردن”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “قوات جيش الدفاع ألقت القبض على مشتبه فيهم بتنفيذ عملية إطلاق النار في منطقة الأغوار”.

وأضاف، “قام فلسطينيون بإطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار حيث أصيب جندي بجروح خطيرة وخمسة جنود، ومدني، بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

وأردف، “لقد هرعت قوات كبيرة إلى المكان، ونشرت حواجز وأطلقت حملة تمشيط بحثا عن المنفذين، وقبل قليل، تم القبض على المشتبه فيهم بتنفيذ العملية وبحوزتهم وسائل قتالية حيث تم تحويلهم للتحقيق الشاباك”، لافتا إلى أن “قوات الأمن واصلت أعمال التمشيط في المنطقة”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “الحافلة التي أطلق عليها النار في الأغوار كانت تقل جنودا في الخدمة الإلزامية من كتيبة كفير”.

كذلك، أفادت بأن “عملية إطلاق النار في غور الأردن نفذت بسيارتين، الأولى وصل بها منفذو العملية، وبعد إتمامهم العملية أشعلوا النار بها، وانسحبوا بسيارة ثانية من المكان”.

وأشارت الى ” إلقاء القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة وفرار ثالث”.

المصدر: روسيا اليوم