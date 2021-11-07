مسرور بارزاني يندد بشدة بعد محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي

المستقلة/-ندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد بشدة بمحاولة اغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال بارزاني في كلمة له اليوم على هامش مراسم وضع الحجر الأساس في مدرسة بأربيل: فجر اليوم كانت هناك محاولة غادرة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة، مردفا بالقول “نحن ندين و نستنكر بشدة هذه الفعل الجبان”.

وأضاف “ندعم الكاظمي في ترسيخ وتنمية الديمقراطية، وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وتعرض منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد إلى قصف بواسطة طائرة بدون طيار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من حمايته، وحدوث أضرار مادية جسيمة بمحتويات المنزل من دون أن يُصاب الأول بأي أذى.

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