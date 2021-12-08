مسرور بارزاني يستقبل في مطار أربيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

المستقلة /- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مطار أربيل الدولي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “رئيس الوزراء الاتحادي وصل إلى إقليم كردستان يرافقه وفد كبير ضم وزير الدفاع وعدداً من القادة العسكريين”.

واضاف البيان انه “في مستهل الاجتماع، رحب رئيس حكومة إقليم كردستان بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، وتم التباحث حول التطورات والمستجدات في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية”.

واشار البيان الى انه “تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي وحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور”.

ولفت البيان انه “جرى تسليط الضوء على الهجمات الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو داعش”، وشددا على “ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب من جذوره”.

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