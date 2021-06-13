مسرح إسطنبولي يكرم زكي ناصيف في إفتتاح مهرجان صور الموسيقي الدولي

المستقلة/- افتتحت”جمعية تيرو للفنون” و”مسرح إسطنبولي”، الدورة الخامسة من ” مهرجان صور الموسيقيّ الدوليّ ” تحت شعار “تحية الى زكي ناصيف “، في المسرح الوطني اللبناني المجاني بمدينة صور ، بحضور الدكتور نبيل ناصيف واره هوفدناك المستشار الثقافي في السفارة النرويجية ووفداً من المركز الثقافي الفرنسي في لبنان والاهالي والطلاب .

وبدأ الإحتفال بمعرض للصور الفوتوغرافية والرسومات عن حياة زكي ناصيف وعرض فيلماً وثائقياً عن حياته ومسيرته الفنية ، وقدمت أمسية موسيقية وغنائية بقيادة لبنان عون وعزفت فرقة السيغال معزوفات موسيقية من أرشيف زكي ناصيف .

وأكد نبيل ناصيف ” أهمية التكريم وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان على جميع الأصعدة ، وأن لهذا التكريم خصوصية كونه يأتي من تجربة فريدة في لبنان إستطاع المبادرين لها تغيير الخارطة الثقافية في لبنان وتأسيس المسرح الوطني اللبناني المجاني الذي يجمع كل لبنان ويبني تاريخ جديد في الحركة الثقافية والفنية في لبنان ” .

وتحدث مؤسس “المسرح الوطني اللبناني المجاني” الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي عن “أهمية الاحتفاء بالراحل زكي ناصيف الدين، بعدما كرمت الدورات السابقة للمهرجان الفنان نصري شمس الدين عام 2020 والموسيقار ملحم بركات عام 2019 والراحلين الشحرورة صباح ووديع الصافي عام 2015، بالإضافة إلى تكريم السيدة فيروز بالدورة الثانية عام 2016 .

وفي الختام كرمت ادارة مسرح إسطنبولي عائلة الفنان الراحل وقدمت للدكتور نبيل ناصيف درعاً تكريمياً .

ويهدف المهرجان الى الاحتفاء بالموسيقى العربية والعالمية والإضاءة على رموز الفني اللبناني والعربي، ودعم الفرق المحلية والشباب وفتح جسور التعاون بين الفرق العربية والأجنبية.