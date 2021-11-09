مسح اقتصادي.. اوبك+ تعزز انتاجها النفطي بمقدار 480 الف برميل في اليوم

المستلقة /-أعلنت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس الامريكية الى ان منظمة اوبك+ رفعت إنتاجها لشهر اكتوبر/ تشرين الاول بمقدار 480 ألف برميل في اليوم، فيما كان التزام العراق هو 95% لذات الشهر.

ووفقا لآخر مسح لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، تابعته المستقلة، فان منظمة اوبك وحلفاءها عززت انتاجها النفطي بمقدار 480 الف برميل في اليوم لكن نصف أعضاء المجموعة فقط زادوا الإنتاج بالفعل الشهر الماضي حيث أن العديد في التحالف يكافحون لضخ أكبر عدد من البراميل.

واشارت الى ان 13 دولة في أوبك ضخت 27.55 مليون برميل في اليوم، بزيادة 260 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر، بينما أضافت روسيا وثمانية شركاء آخرين 13.66 مليون برميل في اليوم، بزيادة 220 ألف برميل في اليوم.

ويعزى الارتفاع الشهري بشكل أساسي إلى أكبر منتجي النفط في المجموعة السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت، والتي لا تزال لديها طاقة إنتاج احتياطية وفيرة، وكذلك إلى كازاخستان، التي أكملت صيانة ثقيلة في حقل رئيسي.

وشهد العراق انخفاضا في انتاجه النفطي لشهر تشرين الاول مقارنة بشهر أيلول بمقدار 100 الف برميل في اليوم حيث بلغ انتاجه 4.170 مليون برميل في اليوم في تشرين الاول منخفضا عن شهر ايلول التي بلغ الانتاج فيه 4.180 مليون برميل يوميا، الا ان هذا الانتاج هو اعلى من حصته المقررة لشهر تشرين الاول البالغة 4.149 مليون برميل ليكون التزام العراق بحصته هو 95.83%.

ووجد المسح أن الدول التسعة عشر التي لديها حصص إنتاج بموجب اتفاق أوبك + كانت مجتمعة أقل بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من مخصصاتها للشهر، مما رفع معدل الامتثال إلى 113.21٪.

ساهم النقص في سوق النفط الضيق حيث انتعش الطلب العالمي ليقترب من مستويات ما قبل الوباء، مما أثار انتقادات شديدة من الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى التي اشتكت من ارتفاع أسعار النفط.

تجاوز سعر خام برنت الخام المادي المؤرخ 80 دولارًا للبرميل منذ أوائل أكتوبر، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات فوق 85 دولارًا للبرميل قبل التراجع الأخير.

في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، وقفت أوبك + بثبات على زيادة حصص إنتاج النفط الخام بمقدار متواضع 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر، على الرغم من الضغط من الولايات المتحدة والهند واليابان لمزيد من الأحجام لخفض أسعار النفط المرتفعة. ومن المقرر عقد اجتماع أوبك + القادم في 2 ديسمبر.

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