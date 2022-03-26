دجلة صبيح

لاكثر من 100 عام كان هناك أسلوبان من أساليب القياس يلتجأ اليهما لتكوين فكرة حول جودة أداء بلد ما، الاول الناتج المحلي الاجمالي، الذي يقيس حجم الاقتصاد لبلد ما.

الثاني يتمثل بمعدل البطالة ولكن حينما يتعلق الامر بمعرفة مدى فعالية بلد ما في تقديم الخدمات، فان الادوات لا تكون غير وافية فحسب، بل قد لا تكون مفيدة.

أما مؤشرات تقديرات التقدم الاجتماعي التي تقيس جوانب مثل حصول المواطنين على التعليم والغذاء والسكن يأسعار معقولة فكثيرا ما تتفوق، البلدان الفقيرة على نظرائها الاثرياء وبهذا الصدد يقول مايكل غرين الرئيس التنفيذي لمؤشر التقدم الاجتماعي “تتمتع البلدان الغنية بتقدم اجتماعي اعلى اذا فان تحقيق زيادة النمو الاقتصادي لبلد ما لا تعد فكرة سيئة لكن ما نراه أيضا هو التقدم الاجتماعي لا يفسر عبر المتغيرات الاقتصادية، اذا ان الناتج الاجمالي ليس امرا محتوما”.

ويجد المتتبع لواقع النمو الاقتصادي تباين في نسبه بين بلد واخر، وبطبيعة الحال فان الامر هنا يعتمد عدة معايير منها مستوى الثروات التي تملكها البلاد طبيعية او بشرية واليات استثمارها بالشكل الامثل لتحقيق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية عبر التخطيط السليم الذي ياتي بنتائج كبيرة تغير واقع الحال وتنقله الى مرحلة افضل بكثير مما هي عليه.

واحيانا وفي بلدان تملك الثروة البشرية حصرا تجد التخطيط السليم يستثمرها باتجاهات تساهم في تحقيق تنمية مستدامة، وباتت بعض تلك الدول ومنها في شرق اسيا كتل اقتصادية لها ثقلها على مستوى العالم، وتشكل مهم في مستويات النمو الاقتصادي العالمي.

في العراق نملك الثروات والموارد البشرية، وتؤكد احصاءات لمراكز متخصصة ان العراق ياتي بالمرتبة الاولى بين الشعوب العربية في مستويات الذكاء ويشغل الحيز 26 عالميا، وبذلك نملك الثروة البشرية الذكية والموارد الطبيعية في اغلب مناطق البلاد والتي يمكن لها ان تجعل العراق في مرتبة متقدمة في الاقتصادات العالمية.

وما علينا الا ان نعمل باتجاه تحسين الاداء داخل ميدان العمل المحلي، ويكون ذلك وفق خطط تعد لهذا الامر وتسمح بتطوير القابليات المهنية لمختلف التخصصات، حيث يتطلب الامر تطوير يشمل جميع القطاعات في ان واحد لوجود فرص نجاح كبرى في جميع القطاعات وهذا الامر يكاد ينفرد به البلد عن سواه.

ونتطلع ان تشهد المرحلة المقبلة خلق خبرات وطنية تنهض بالاداء المحلي، لتساهم في تغيير شكل الاقتصاد الوطني الى مرحلة افضل.