مستشار مصرفي: ضبط نافذة بيع العملة من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار

المستقلة.. عزا الاستشاري في المصارف الإسلامي بشار قدوري ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، هذا الأسبوع الى عملية ضبط نافذة بيع العملة، “حيث الأثر غير المرئي لظهور فقاعة المضاربين في السوق السوداء”.

واوضح قدوري لـ(المستقلة) أن الأثر المرئي هو التحركات التي ستحققها من اتفاقيات بين عدد من المؤسسات الرقابية والكمركية من جهة و البنك المركزي من جهة أخرى.

وقال أن الدليل على ذلك أن سعر الصرف في البنك المركزي ثابت ولم يتغير والذي تأثر بسبب عمليات الضبط القانوني، وتدخل أكثر من مؤسسة قضائية ورقابية رفيعة المستوى في العمليات التي تمر بها العملة الصعبة في الداخل مرورا إلى خروجها إلى خارج البلد.

ودعا رئاسة الوزراء والجهات المعنية للعمل بنظام الاتمتة الإلكترونية ليكون نظاما موحدا يربط الجهات المعنية ( البنك المركزي و المنافذ الحدودية والكمركية وديوان الرقابة المالية ودائرة الضرائب ) ويكون الربط الإلكتروني لتبادل الوثائق المطلوبة من الخطوة الأولى في مراحل الاعتمادات المستندية المتعلقة بالاستيراد إلى الخطوة الأخيرة لدخول البضائع للبلد.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا في الأسواق العراقة وصل الى 1280 دينارا عراقيا.