مستشار محافظ الأنبار ينتقد تلكؤ وزارة الكهرباء بإنجاز العمل في محطة عكاز الغازية

المستقلة / – انتقد مستشار محافظ الأنبار للنفط والطاقة عزيز طرموز، تلكؤ وزارة الكهرباء بإنجاز العمل في محطة عكاز الغازية، بينما أكدت الوزارة أنها قامت بخطوات لتذليل العقبات لإنجاز المحطة المذكورة بعد توفر التخصيصات اللازمة من أجل اتمامها وربطها بالشبكة الوطنية قريباً.

وقال طرموز في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة , “بدأت كوادر شركة نقل الطاقة الكهربائية غرب الأنبار والقسم التابع لتنفيذ المشاريع لشركة نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى بأعمال تأهيل شبكة القائم (400 كي في) من أجل ربطها بمحطة عكاز الغازية ومن ثم ربط المحطة بالشبكة الوطنية”.

وبين أن “محطة كهرباء عكاز الغازية تضم وحدتين كل وحدة تنتج 125 ميكا، أكملت الشركة المحال عليها تنفيذ المحطة الوحدة الأولى والآن تحت التشغيل التجريبي”، وأشار إلى أن “المحطة تقع في قضاء القائم وتم البدء العمل فيها عام 2021 وهي تعمل على وقود الغاز السائل وزيت الغاز، وقامت وزارة النفط بربطها مع شبكة أنابيب غاز تيوان – قائم لاستمراري تجهيز الغار السائلكما أنها تعمل على زيت الغاز”.

وأوضح أن “وزارة النفط منحت الموافقات على تجهيز المحطة بالغاز السائل وزيت الغاز، وتمت إحالة مناقصة عقد إنشاء هذه المحطة من قبل وزارة الكهرباء الى شركة (صدى النجوم) بكلفة 47 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “سبب تعطل إنشاء المحطة في السابق كان بسبب احتلال داعش للأنبار”، إلا أن طرموز عزا سبب تأخر ربط هذه المحطة بالشبكة الوطنية إلى “تلكؤ وزارة الكهرباء باستكمال ربطها”.

وعن سبب تأخر ربط المحطة بالشبكة الوطنية واتهام مستشار المحافظ لوزارة الكهرباء بالتلكؤ، أوضح الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي لـ”الصباح”، أنه “جرى استكمال الأعمال بهذه المحطة وجاري العمل على نصب محطات (الاوتو) محولات القدرة وجرى تشكيل فريق عمل من قبل الوزارة يتولى إكمال نواقص المحطة وإكمال جميع الخطوط الناقلة لربط محطة عكاز بمناطق القائم، وباشر هذا الفريق أعماله قبل 4 أيام بموجب أمر وزاري”، مؤكداً أن “الأعمال ستكتمل قريباً بعد أن رصدت لها المبالغ اللازمة وسننجز العمل وستستفيد منها مناطق الغربية وبالتحديد القائم وعنّه”.

وبين العبادي، بأنه”كانت هناك جزئيات تأخير بسبب عدم إقرار الموازنة وتأخر التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع أيضاً، وبالتالي جرى تذليل المشكلة والعقبات وتوفير الأموال اللازمة وتشكيل فريق عمل لاستكمال نواقص المحطة وربطها”.