مستشار ترامب لـلـ”المستقلة”: الإعلام هو من قرر نتيجة الانتخابات وننتظر المحكمة

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المستقلة/ منى شعلان/ قال الدكتور غبريال صوما، استاذ القانون الدولي ، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجميع فى انتظار قرار المحكمة العليا ، بشأن نتائج الانتخابات لمعرفة من الفائز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أم جو بايدن.

وأضاف مستشار ترامب ، فى تصريحات خاصة لـ “المستقلة” ، هناك طعون لدي المحاكم في عدة ولايات قدمها محامو الرئيس دونالد ترامب ،و بعد البت في تلك الطعون ، سيتم الطعن عليها أمام المحكمة العليا ، في حال كانت الأحكام سلبية، حتى تقرر ما إذا كان هناك تجاوزات ضد قوانين الانتخابات أم لا ، وحتى الآن لم تعطي أى ولاية قرارا بمن الفائز فيها.

وأشار غبريال ، أن وسائل الاعلام هي من قررت فوز جو بايدن ، ولكن النتيجة الحقيقة يقررها المجلس التشريعي في كل ولاية فى نهاية الأمر ، وحتى الآن المجالس التشريعية لم تصادق على من هو الفائز بسبب الطعون المقدمة أمام المحكمة العليا ، بشأن وقوع مخالفات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.

وأضاف مستشار ترامب ، إذا وجدت المحكمة العليا بأن هناك تجاوزات قد حدثت بالفعل وتسببت في فوز بايدن ، فى هذه الحالة سوف يفوز دونالد ترامب بولاية رئاسية أخرى ، وفى حالة عدم وجود أي أخطاء أو تلاعب أو تزوير فى العملية الانتخابية عندئذ يكون بايدن هو الفائز.

وأكد غبريال ، فى حالة أقرت المحكمة العليا فوز بايدن ، سوف يقتنع ترامب بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية، ويعترف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، وستتم عملية تسليم السلطة بسلاسة وسيغادر البيت الأبيض بشكل سلمي.

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