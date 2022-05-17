مستشار : بحيرة حمرين تسير نحو الجفاف بسبب الانخفاض في مناسيب المياه

المستقلة /- قالت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، إن بحيرة حمرين بحاجة إلى إطلاقات وافرة من سد دربدخان، لتحسين الخزين المائي بعد الانخفاض الذي حصل في مناسيب المياه فيها.

وقال المستشار في الوزارة عون ذياب عبد الله في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “بحيرة حمرين تسير نحو الجفاف بسبب الانخفاض الحاصل بمناسيب المياه بشكل حاد، ولم يبقَ فيها كمياه سوى 134 مليون متر مكعب”.

وأضاف، “نتوقع تحسن الخزين المائي لها عند إطلاق كميات وافرة من سد دربندخان لتوليد الكهرباء منه من خلال محطته الكهرومائية”.

من جانبه أعلن مدير سد حمرين شعبان جاري عيفان أنَّ “إدارة الموارد المائية في إقليم كردستان، رفعت كميات المياه المطلقة إلى بحيرة حمرين من سد دربندخان منذ بداية الشهر الحالي، من 30 إلى 50 متراً مكعباً في الثانية والتي يصل منها إلى البحيرة بالفعل 44 متراً مكعباً فقط، بسبب كثرة التجاوزات بعد سد دربندخان”.

وأشار إلى “تأثر مخزون بحيرة حمرين إضافة إلى نهر ديالى، سلباً عقب قطع جمهورية إيران لمجموعة من الروافد كانت تغذيها سابقاً، ما زاد من محنة البحيرة الواقعة في ناحية السعدية وكانت تعد أكبر مسطح مائي تخزن فيه المياه بالمحافظة”.